Amadora. ​Homem baleado durante a madrugada no bairro da Cova da Moura

Um homem foi baleado durante a madrugada deste sábado no bairro da Cova da Moura, Amadora, tendo dado entrada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com ferimentos na coxa, disse fonte policial.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima de 38 anos alega ter sido baleada por um homem que passou de carro e disparou contra ela, na rua principal do bairro da Cova da Moura.

O incidente terá acontecido pelas 05:55 e o homem baleado alega que estava na rua a festejar um aniversário “quando passou um indivíduo de carro e o baleou”, adiantou a fonte policial.

O homem dirigiu-se ao Hospital São Francisco Xavier pelos próprios meios, onde deu entrada pelas 06:24, com ferimentos de bala na coxa direita.

A mesma fonte acrescentou que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, por envolver a utilização de uma arma de fogo contra uma pessoa, e que o ou os eventuais suspeitos são desconhecidos.