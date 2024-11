Açores sob aviso amarelo devido à passagem da tempestade Patty

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) atualizou o aviso amarelo emitido para os Açores, este sábado e domingo, devido à precipitação por vezes forte e o aumento da intensidade do vento, face à passagem da tempestade Patty.

De acordo com o comunicado do IPMA, nas ilhas do Corvo e Flores, que constituem o grupo ocidental, o aviso amarelo vigora a partir das 15h00 locais (16h00 de Lisboa) até às 9h00 de domingo, devido a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Já no grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa), o aviso emitido pelo IPMA vigora das 15h00 de hoje até às 6h00, também devido a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo oriental), está prevista precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada entre as 18h00 de hoje e as 15h00 de domingo.

De acordo com o IPMA, a tempestade subtropical Patty encontrava-se este sábado, às 9h00, a cerca 675 quilómetros a oeste/noroeste dos Açores.

Está a deslocar-se para leste/sueste a 11 quilómetros por hora, prevendo-se uma mudança no seu trajeto para leste no domingo e leste-nordeste na segunda-feira.

Segundo o IPMA, espera-se “pouca alteração na sua intensidade durante o dia de hoje”, mas “prevê-se um enfraquecimento gradual até ao início da próxima semana”.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.