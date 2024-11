Primeiro-ministro participa na Cimeira do G20 no Rio de Janeiro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai participar nos dias 18 e 19 de novembro na Cimeira do G20, no Rio de Janeiro, Brasil, anunciou esta sexta-feira o gabinete do chefe do executivo.

Portugal participa durante este ano em mais de 100 reuniões do G20 - a convite do Brasil, que detém atualmente a presidência deste fórum internacional-, a nível ministerial e a nível técnico, culminando com a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, no Rio de Janeiro.

O Brasil assumiu em 1 de dezembro de 2023, e até 30 de novembro deste ano, pela primeira vez, a presidência do G20 sob o tema "Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável", com inclusão social e combate à fome e à pobreza; transições energéticas e promoção do desenvolvimento sustentável nas suas dimensões económica, social e ambiental; e reforma das instituições de governação global como prioridades.

Na sua presidência convidou Portugal, Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega e Singapura para observadores da organização, assim como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O G20 é um dos principais fóruns internacionais de cooperação económica e desenvolvimento internacional. Foi estabelecido em 1999 e inclui, desde 2008, uma Cimeira anual, com a participação dos respetivos Chefes de Estado ou de Governo.

Os membros do G20 -- EUA, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, Índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia e, ainda, a União Europeia e a União Africana - representam as maiores economias, compondo cerca de 85% do Produto Interno Bruto mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.