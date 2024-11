Novo tarifário da EPAL acresce 33 cêntimos por mês para maioria dos consumidores

O novo tarifário da Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) entra esta sexta-feira em vigor e representa, para a maioria dos clientes domésticos, um acréscimo de 33 cêntimos mensalmente.

Em comunicado, a EPAL avança que as tarifas foram aprovadas e atualizadas de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) para 2024.

Para a maioria dos clientes domésticos da EPAL (cerca de 85%), a atualização de preços reflete um acréscimo de 33 cêntimos por mês, tendo por base um consumo médio mensal de oito metros cúbicos e um contador de até 25 milímetros.

A área servida pela EPAL e pelas Águas do Vale do Tejo abrange 91 municípios e serve 3,5 milhões de habitantes.

No comunicado, a EPAL destaca ainda a tarifa social da água, destinada a clientes mais carenciados, que prevê descontos que podem ir até aos 93%, bem como a tarifa familiar, destinada a agregados familiares com cinco ou mais pessoas.