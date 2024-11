Faro sob aviso laranja por causa da chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA colocou o distrito de Faro sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso vai vigorar até às 12h00, passando depois a amarelo até às 00h00 de sábado.

Já os distritos de Beja, Évora, Castelo Branco e Portalegre estão atualmente sob aviso amarelo, que irá vigorar até às 00h00, devido à chuva.

O distrito de Setúbal vai estar sob aviso amarelo entre as 12h00 desta sexta-feira e as 00h00 de sábado.

Devido às previsões de chuva por vezes forte, as nove ilhas do arquipélago dos Açores encontram-se sob aviso amarelo.

Para esta sexta-feira estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada, em especial no interior Centro e região Sul.

As previsões apontam também para subida da temperatura mínima na região Sul e pequena subida da temperatura máxima na região Norte.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante leste, sendo de sul/sueste na região Sul, soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Centro e Sul.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 24ºC, em Braga, e os 14ºC, na Guarda, e as mínimas entre os 15ºC, no Porto e em Faro, e os 9ºC, na Guarda.