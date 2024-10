Três portugueses procurados pela Bélgica detidos pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a "detenção simultânea" de três cidadãos portugueses condenados a vários anos de prisão pelas autoridades belgas pelos crimes de associação criminosa, branqueamento e falsificação de documentos.

Em comunicado, a PJ adianta que a Unidade de Informação Criminal desenvolveu uma operação, a nível nacional, que visou a localização e detenção, simultânea, destes três cidadãos nacionais - uma mulher, de 28 anos, e dois homens, de 24 e 27, respetivamente detidos na zona Norte e Centro, que serão presentes no Tribunal da Relação do Porto (a mulher) e no Tribunal da Relação de Évora (os dois homens), para aplicação das respetivas medidas de coação.

Segundo a Judiciária, "entre setembro de 2021 e janeiro de 2024, os detidos integraram uma rede criminosa que se dedicava à aquisição de empresas falidas e à constituição de firmas fictícias, para posteriormente efetuar compras de bens no valor de milhares de euros, que depois acabavam por não saldar junto dos respetivos credores".

Os bens adquiridos eram depois revendidos abaixo do preço, em nome das diversas empresas, explica a PJ, acrescentando que, "para prosseguirem com esta atividade criminosa, os agora detidos contraíram diversos empréstimos e utilizaram outros meios de obtenção de dinheiro, em valores excessivamente onerosos, resultando esse modo de atuação na constituição de um crédito artificial".