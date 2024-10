Libertado dono de ourivesaria que baleou assaltante em Ponte de Lima

O proprietário de uma ourivesaria em Ponte de Lima que na quarta-feira baleou um jovem que alegadamente participou numa tentativa de assalto saiu esta quinta-feira em liberdade, com proibição de comprar armas nos próximos 8 meses, revelou fonte policial.

A mesma fonte explicou que o empresário de 82 anos foi hoje presente a um juiz, para primeiro interrogatório judicial, após ter sido detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ).

Revelou também que a investigação, a cargo da PJ "vai continuar até porque o suspeito ainda não está detido e não foi ouvido no processo penal".

A fonte adiantou que o jovem de 21 anos, baleado pelo proprietário da ourivesaria, situada nas proximidades da Igreja Matriz, de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, "encontra-se estável e em convalescença após ter sido submetido a intervenção cirúrgica para anastomose da artéria umeral, no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.