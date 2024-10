Duas mulheres mortas pelos maridos em Sintra e na Madeira

Segundo a mesma fonte, quando uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) chegou ao local, a vítima já se encontrava sem vida.

As autoridades detiveram esta quinta-feira um homem suspeito de ter assassinado a mulher, por estrangulamento, na residência onde viviam, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, avança fonte da PSP.

Duas mulheres foram mortas pelos maridos no concelho de Sintra e na ilha da Madeira no espaço de poucas horas, em contexto de violência doméstica .

O suspeito foi detido e o caso entregue à Polícia Judiciária.

No concelho de Machico, na Madeira, um homem com 52 anos, suspeito de ter matado a mulher foi detido esta quinta-feira, informou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ refere que os factos aconteceram na madrugada de quarta-feira, “na residência do casal, no concelho de Machico, tendo a vítima sido agredida, por motivo fútil, com um tubo de ferro, na zona da cabeça”.

Segundo a PJ, a agressão “provocou lesões que causaram a morte” da mulher, de 44 anos.

Na nota, a PJ indica ainda que homem, que está indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, vai ser agora submetido a primeiro interrogatório pelas autoridades judiciais, para aplicação das medidas de coação.

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, é referido no comunicado.