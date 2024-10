Detidos dois homens em flagrante minutos depois de serem libertados

"Quando saem do Campos da Justiça e entram na Avenida D. João II, a escassos metros do tribunal, os dois homens partem os vidros de um carro com um pedra e fizeram um furto ao interior da viatura. Foram detidos em flagrante delito minutos depois de terem sido soltos do primeiro interrogatório judicial", disse.

Depois deste furto a um carro próximo do tribunal, a PSP juntou o processo aos assaltos em Campo de Ourique e os dois homens, de 25 e 31 anos, foram novamente presentes a um juiz e na quarta-feira ficaram em prisão preventiva.

Com estas detenções, a PSP "não tem dúvidas de que conseguiu afastar os principais agentes causadores de insegurança publica" na zona de Campo de Ourique, frisou o responsável.

Para o comissário, a PSP acredita que a situação poderá estar agora controlada e que eram estas quatro pessoas que andavam a dedicar-se à prática de crimes contra ao património no bairro.

Nelson Silva explicou que a intervenção da polícia em Campo de Ourique "não surge depois das queixas dos habitantes", frisando que, quando surgiu um baixo assinado da população, estes quatro homens agora detidos já estavam a ser investigados.

Segundo a investigação da PSP, estes quatro homens serão sem abrigo e toxicodependentes.