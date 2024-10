Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar cumprem "maior manifestação de sempre"

"Uma manifestação histórica, com a presença de mais de 200 técnicos de emergência pré-hospitalar".

O sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar convocou uma greve às horas extraordinárias e concentram-se, esta quarta-feira, em frente ao Parlamento, no dia em que arranca a discussão na generalidade do Orçamento do Estado.

À Renascença, o presidente do sindicato fala de uma manifestação "absolutamente histórica, com a maior presença de sempre de técnicos e trabalahdores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)":

Os profissionais exigem a revisão da carreira e melhores condições salariais.

Rui Lázaro admite que esta "é uma greve sem termo, que só terminará quando não forem apresentadas soluções, que têm que passar pela valorização da carreira técnica de emergência pré-hospitalar e também pela valorização do seu índice remuneratório".

O sindicalista salienta que as saídas de técnicos têm sido uma constante, com oito dezenas a despedirem-se do INEM só em 2023.

O resultado é a ausência de quadros suficientes para satisfazer as necessidades do país, com apenas 721 elementos quando o quadro previsto é de 1.480 técnicos.

A greve dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar abrange apenas as horas extraordinárias, o resto do trabalho urgente e emergente, em horário normal de trabalho, continua a ser garantido em todos os turnos.