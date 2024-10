Politólogo André Freire morre aos 63 anos

O politólogo André Freire morreu, esta quarta-feira, aos 63 anos. A notícia é avançada pela RTP, onde o especialista em ciência política era comentador.

O diretor do Departamento de Ciência Política do ISCTE terá sido sujeito a uma intervenção cirúrgica a um ombro no Hospital da Luz, em Lisboa, segundo o canal público. No pós-operatório, terá contraído uma infeção.

Foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde acabou por morrer.

Professor catedrático em Ciência Política, André Freire liderou vários estudos sobre reforma política e comportamento eleitoral. Além do ISCTE, deu aulas em diversas e instituições de ensino superior, tanto em Portugal e como no estrangeiro.

Era um habitual comentador de assuntos políticos na imprensa portuguesa.

Nascido em Lisboa em 1961, André Freire licenciou-se em sociologia em 1995 no ISCTE-IUL — Instituto Superior Ciências Trabalho e da Empresa, em 1995 e nove anos depois, em 2004, fez o doutoramento em Ciências Sociais na Universidade de Lisboa.

Publicou mais de 30 livros, como autor ou co-autor, um dos primeiros em 2002 sobre a abstenção eleitoral, seguindo-se "Esquerda e Direita na Política Europeia" (2006), "Austeridade, Democracia e Autoritarismo" e "Da "geringonça" à Maioria Absoluta" (2023).

Politicamente entrou nas primárias para se candidatar a deputado pelo Livre/Tempo de Avançar para as legislativas de 2015.

André Freire foi membro do Sindicato Nacional do Ensino Superior, tendo apoiado vários movimentos e manifestos -- "Em defesa da democracia, da equidade e dos serviços públicos", em 2011, Compromisso à esquerda (2009) e iniciativas como o Congresso Democrático das Alternativas, em 2012.