Novas carruagens do Metropolitano de Lisboa chegam em 2029

Esta quarta-feira foram apresentadas as 72 novas carruagens (ML 24) do Metropolitano de Lisboa. Este investimento ascende a 134 milhões de euros e prevê a opção de aquisição de 36 carruagens adicionais. A operação foi cofinanciada pelo Programa Sustentável 2030 (45 milhões de euros) e pelo Fundo Ambiental (89 milhões de euros).

A apresentação decorreu esta quarta-feira, em Lisboa, e contou com a presença da ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, e da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

Tanto o Ministério das Infraestruturas e Habitação como o Metropolitano de Lisboa justificam esta aquisição com o “aumento expectável da procura na rede de Metropolitano nos próximos anos, face à expansão da rede, o aumento e ajustamento das frequências de operação em resultado da instalação do novo sistema de regulação CBTC (Communications-based Train Control) e, ainda, a necessidade de gerir adequadamente os ciclos de vida da frota de material circulante do Metropolitano de Lisboa, assegurando processos de substituição programada dos ativos em fim de vida.”

As carruagens vão ser produzidas pela empresa espanhola Stadler Rail Valencia, S.A.U. e o prazo de contrato tem a duração de 54 meses com início depois do Tribunal de Contas dar visto prévio, mas ao que tudo indica deverão ser entregues em 2029.