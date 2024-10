Lancha apreendida e quatro detidos em operação contra narcotráfico da Marinha e Polícia Marítima

A Polícia Marítima e a Marinha, numa operação conjunta de combate ao narcotráfico esta manhã, apreenderem uma lancha rápida e detiveram quatro suspeitos de crimes de tráfico de droga em águas internacionais a sul de Portugal.

Da ação das duas forças "resultou a apreensão de uma lancha e a detenção de quatro suspeitos de envolvimento no narcotráfico, que estão detidos à ordem da Polícia Marítima, e irão ser presentes às autoridades judiciais", segundo o comunicado hoje divulgado.

De acordo com o comunicado conjunto, na operação desta manhã "foram detetadas duas lanchas suspeitas de praticarem atividades de narcotráfico, que foram perseguidas por meios da Polícia Marítima e da Marinha".

"Durante as perseguições, uma das lanchas suspeitas abalroou deliberadamente a embarcação da Marinha, provocando uma colisão, numa tentativa de ofensa à vida e integridade física que causou ferimentos num militar e dois presumíveis traficantes, nenhum dos quais se encontra em perigo de vida. Todos os feridos foram resgatados do Navio de Patrulha Oceânico envolvido na operação, por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa", explica-se no comunicado.

As duas forças recordam que "desenvolvem continuamente missões de combate ao narcotráfico, tendo, desde o início do ano de 2023, efetuado a detenção de 111 pessoas e a apreensão de 42 embarcações de alta velocidade com mais de 33 toneladas de produto estupefaciente".