Homem morre após ser esfaqueado perto do Colombo em Lisboa

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira no hospital, depois de ter sido encontrado com uma perfuração na zona da virilha junto ao centro comercial Colombo, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte policial.

A vítima foi localizada com uma perfuração na zona da virilha, na avenida do Colégio Militar, junto ao centro comercial Colombo.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) referiu que o homem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde acabou por morrer.

A mesma fonte destacou que a PSP está a efetuar diligências para apurar as causas da morte, acrescentando que também foi contactada a Polícia Judiciária (PJ).