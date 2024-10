Dana. Tempestade também vai afetar Portugal

"Relativamente ao estado do tempo, em Portugal continental espera-se que seja menos severo", assegura, à Renascença. Apesar disso, a meteorologista relembra que estamos em "aviso amarelo", "o que requer sempre que as pessoas estejam atentas", pois pode haver um "agravamento" do estado do tempo.

O que aconteceu em Espanha, no entanto, é um fenómeno raro e teve influência do Mar Mediterrâneo, explica a especialista.