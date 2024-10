Contra o OE. Climáximo pinta de vermelho a fonte do edifício do Governo

Apoiantes do Climáximo despejaram, esta manhã, corante vermelho na fonte do edifício da Caixa Geral de Depósitos que alberga vários ministérios do Governo, classificando a proposta de Orçamento do Estado como “criminosa” e afirmando que o Governo tem “sangue nas mãos” por alimentar a crise climática.

Segundo Alice Gato, apoiante do Climáximo, “ao longo de várias semanas, as discussões sobre o Orçamento do Estado, cujo debate na generalidade começa hoje, limitaram-se a jogos de bastidores, deixando de parte as reais implicações das políticas públicas na vida das pessoas”.

O Climáximo vê este OE e as decisões que serão levadas a cabo pelos vários ministérios como parte da normalização em curso na sociedade dos atos de violência de governos e empresas contra a vida.

“Tal como processos institucionais vazios, como a 29ª Conferência das Nações Unidas pelo Clima (COP) que irá acontecer em novembro, o OE demonstra que os Governos não nos vão salvar da destruição em curso”, diz Alice Gato, citada em comunicado.

Para a porta-voz da iniciativa realizada esta manhã, “este é o Orçamento do Estado de guerra em que nos encontramos”.

“Eles continuam a levar-nos para um mundo com crescentes incêndios, secas, quebras de colheitas e cheias desastrosas, como as que já mataram 51 pessoas desde ontem em Valência, comprometendo tudo aquilo a que as pessoas dão valor: uma sociedade justa e democrática, condições de vida dignas e um planeta habitável para prosperar”, adverte.

Por isso, o Climáximo apela “a toda a sociedade” para se juntar à manifestação e ação de resistência civil em massa “Parar Enquanto Podemos”, dia 23 de novembro, que partirá às 15h da Praça Paiva Couceiro para a Praça do Chile.