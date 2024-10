Cancro da mama. Dezenas de mulheres já realizaram rastreio gratuito em Lisboa

Para combater o aumento alarmante da incidência do cancro de mama entre mulheres mais jovens, a Câmara de Lisboa oferece rastreios gratuitos às mulheres residentes no concelho, com menos de 50 anos.



O programa – em colaboração com a Fundação Champalimaud – arrancou em junho. Em quatro meses, foram feitas 165 mamografias a mulheres, com idades entre os 40 e os 49 anos. Destas, cerca de 20% tiveram resultados suspeitos e, por isso, fizeram ecografia para confirmar a situação e foram encaminhadas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em declarações à Renascença, Rui Miranda Julião, diretor clínico e da área médica dos Serviços Sociais da Câmara de Lisboa, explica que “do total das 165 mamografias realizadas, houve 32 casos que levantaram dúvidas e que justificaram a realização de ecografias complementares para que houvesse uma certeza diagnóstica tanto quanto é possível”.

O médico adianta que, dos exames realizados, “72 foram feitos a mulheres entre os 40 e os 44 anos e 93 no escalão etário entre os 45 e os 49 anos”.