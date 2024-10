Surto de língua azul. CNA quer vacinação gratuita de animais e apoios

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) propõe ao Governo uma campanha de vacinação gratuita dos animais e um apoio extraordinário aos produtores pecuários para conter a proliferação da febre catarral ovina, conhecida como doença da língua azul.

Em comunicado, a CNA refere que o objetivo da medida de apoio extraordinário para os produtores é "compensar a perda de rendimento pela morte de animais e para a reposição dos efetivos" afetados por esta doença, que está "a causar prejuízos avultados nas explorações, não só do Sul mas também já do Centro do país".

Salientando que os dados do Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA) indicam que "a evolução da doença está descontrolada e são necessárias medidas imediatas de controlo", a confederação sustenta que "não basta apenas emitir um Edital": "É preciso garantir apoios para que os produtores tenham condições para o cumprir e poderem manter a sua atividade", enfatiza.

Segundo a CAP, os custos com as medidas de contenção, nomeadamente com a vacinação dos animais, associados à perda de rendimento resultantes das elevadas taxas de abortos e mortalidade de animais, muitos deles reprodutores, "são incomportáveis para a grande maioria das explorações com efetivos pecuários".