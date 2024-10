Quase 300 comboios suprimidos no sexto dia de greve na CP

O sexto dia da greve parcial dos revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP levou à supressão de 282 comboios até às 19h00, sobretudo dos serviços Regional e Urbanos do Porto, segundo dados enviados à Lusa pela operadora.

De acordo com a transportadora ferroviária, entre as 00h00 e as 19h00 foram suprimidos 140 comboios regionais, 123 comboios Urbanos do Porto, 15 comboios Urbanos de Coimbra e quatro de Longo Curso.

Do total de 1.053 comboios programados até às 19h00, foram, assim, efetuados 771 e suprimidos 282, o que corresponde a uma percentagem de supressão de 26,8%.

Os revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP - Comboios de Portugal deram início na quinta-feira passada a uma greve que se prolonga até ao dia 3 de novembro, com a transportadora a antecipar perturbações na operação, sobretudo em 31 de outubro, dia em que paralisação será total.