Prisão preventiva para suspeito de violação em Cascais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão, de 28 anos, pela prática de crime de violação, cometido contra uma mulher de 29 anos, numa praia no concelho de Cascais.

Em comunicado, a PJ indica que os factos ocorreram “em maio do corrente ano, no interior de uma viatura, estacionada numa praia localizada no concelho de Cascais”.

“No desenvolvimento da sua atividade profissional, o suspeito ofereceu bebidas alcoólicas à vítima, que lhe vieram a causar entorpecimento, havendo suspeitas de que tivesse sido colocado algum produto psicotrópico, na bebida”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, o suspeito foi localizado e detido no passado domingo e estava a conduzir “a viatura utilizada para cometer as ofensas sexuais”.

Presente, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Cascais, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.