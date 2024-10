PJ detém no Montijo suspeito de abuso de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) localizou e deteve no Montijo um cidadão estrangeiro procurado por crime de abuso sexual de crianças contra as suas próprias filhas, com 10 e 14 anos à data do início dos factos.

Em comunicado, a PJ esclarece que “os factos ocorreram entre os anos de 2019 e 2022, na residência familiar localizada no Estado de Santa Catarina, no Brasil, quando o suspeito, valendo-se da sua autoridade paterna, submeteu as menores, de forma reiterada, a diversas formas de abuso sexual de relevo”.

“As ações criminosas vieram a intensificar-se sobre a filha mais nova, a partir de setembro de 2022, cessando apenas em março de 2023, quando os progenitores se encontravam em processo de divórcio, tendo esta revelado à mãe e à irmã, os graves abusos sofridos, que incluíam violações”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, o suspeito pode vir a ser condenado a uma pena de 15 anos de prisão.

O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para decisão e aplicação de medida de coação.