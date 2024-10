Percentagem de cirurgias oncológicas fora do tempo máximo aumenta para 22,4%

A percentagem de cirurgias oncológicas realizadas fora dos tempos máximos recomendados aumentou no primeiro semestre do ano, segundo a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que conclui que 22,4% dos utentes foram operados fora do prazo definido por lei.

Numa informação hoje divulgada relativa à monitorização dos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no primeiro semestre deste ano, a ERS diz que foram realizadas 34.439 cirurgias programadas na área de oncologia nos hospitais públicos (+12,2% face ao período homólogo).

O regulador refere um aumento da percentagem de incumprimento dos tempos de espera de cerca de 3,1 pontos percentuais, passando de 19,3% no primeiro semestre de 2023 para 22,4% este ano.

Segundo a ERS, a 30 de junho 7.127 utentes aguardavam cirurgia programada na área de oncologia, o que corresponde a um aumento de 1,1% face ao período homólogo, 16,7% dos quais com espera superior ao Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG).