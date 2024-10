O que quer o Zambujal? “Uma escola boa para os meninos e que ninguém nos discrimine pela nossa cor”

Sai de casa carregada com dois grandes sacos do lixo, um deles só com cartão, que é depositado no respetivo contentor. Depois de ajeitar a mala e fechar o casaco, porque o vento sopra frio, revela dois pedidos que faria ao Governo de Luís Montenegro.

“Uma escola boa para os meninos, e que ninguém nos discrimine pela nossa cor”, pede esta residente no Zambujal.

“Nós somos seres humanos igual a qualquer um, seja branco, preto, a cor que for. A cor não interessa, o que interessa é o interior das pessoas”, assegura, sublinhando que “o Governo sabe que quem ali vive não merece ser discriminado”.

O problema, diz, são os que não têm funções governativas, mas que anseiam lá chegar. “Os portugueses não são maus, são boas pessoas, porque ajudam. Mas há pessoas que, por abrirem a boca, estragam tudo. O Ventura, se chegar lá, não sei o que será de nós”.

Mais abaixo na mesma rua, numa pastelaria, outro morador toma o primeiro café da manhã, antes de ir para o trabalho. Mexe o açúcar, bebe e sai para a rua, onde puxa de um cigarro. Entre passas, revela que gostava que nesta reunião com o Governo alguém lembrasse a falta que faz a Academia do Johnson: um projeto de responsabilidade social que trabalha com crianças e jovens do bairro.