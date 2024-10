Campanha já angariou mais de 46 mil euros para motorista ferido em Loures

Helena Ferro de Gouveia disse ter sido levada a agir depois de ler nas redes sociais "um relato emocionado" de um amigo do motorista ferido, também ele motorista, na sequência do incidente que ocorreu na madrugada de quinta-feira, quando um autocarro foi incendiado na paragem terminal.

São cerca de 30 motoristas que fazem a zona de Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, onde se deu o incidente, conforme adiantou à Lusa Pedro Vieira Gomes, contando que nos primeiros dias após o acidente a empresa tomou medidas para a proteção dos funcionários.

"A empresa esteve sempre do nosso lado também, no início houve medidas de segurança como circularmos de vidros fechados, abrir as portas o mínimo de vezes possíveis, nos terminais à noite não abrir a porta da frente e qualquer situação anómala ser comunicada à empresa", relatou.

Pedro Vieira Gomes referiu ainda "nunca ter acontecido uma situação" semelhante à ocorrida na semana passada, apenas "os normais desentendimentos, alguém que entra sem pagar bilhete, nunca nada deste risco".

Pelas 15:30 de hoje, a campanha "Ajude o Tiago" (https://www.gofundme.com/f/ajude-o-tiago) contava com mais de 46 mil euros arrecadados, de uma meta de 50 mil euros, e duas mil doações.

Os distúrbios ocorridos na semana passada em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa foram desencadeados pela morte de Odair Moniz, morador da Amadora, no distrito de Lisboa, baleado por um agente policial.

Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Os desacatos desencadeados pela sua morte tiveram início no Zambujal, na noite de 21 de outubro, e estenderam-se depois a outros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, tendo sido incendiado na madrugada de quinta-feira (24 outubro) um autocarro da Carris Metropolitana, em Santo António dos Cavaleiros.

O autocarro já estava sem passageiros quando se deu o incidente, mas o motorista que ainda estava no interior sofreu "queimaduras graves na face, tórax e membros superiores", segundo adiantou, na altura, a PSP.