Porto ganha 300 lugares grátis de estacionamento durante um mês

Há um novo parque de estacionamento no Centro Histórico do Porto, aberto 24 horas por dia, com 315 lugares cobertos, a funcionar a partir de, terça-feira, dia 29 de outubro. Vai ser no Parque Bonjardim/Bolhão, localizado no antigo Quarteirão da Casa Forte, na Rua do Bonjardim 282, 4000-065. A responsabilidade desta oferta é da iPark - líder na gestão de estacionamento em Espanha e Portugal.

Numa nota enviada à Renascença, a empresa lembra que a "cidade do Porto, como a grande maioria das grandes cidades europeias, enfrenta dificuldades de acesso e circulação rodoviária" e que "devido às obras da Metro do Porto e às intervenções no Parque de Estacionamento da Trindade, o número de lugares disponíveis foi significativamente reduzido numa zona de elevada procura".

Neste contexto, Juan Manuel Mogarra, CEO da iPark revela que “com um investimento de aproximadamente 12 milhões de euros, a iPark apresenta uma solução de excelência, com uma proposta de estacionamento gratuito durante todo o mês de novembro, no coração da cidade do Porto, permitindo dar a conhecer a nova infraestrutura aos cidadãos e visitantes”.

Inserido no Bonjardim Avenue – um empreendimento de uso misto que integra habitação e comércio –, o novo parque de estacionamento com 3 pisos subterrâneos, 2 dos quais abertos ao público, possui 19.200 m² de área total. O parque dispõe de lugares para veículos elétricos, com planos para aumentar o número de lugares até ao final do ano, reforçando o compromisso com a mobilidade elétrica e a responsabilidade ambiental.



A inauguração oficial do iPark Bonjardim/Bolhão está marcada para o dia 7 de novembro, pelas 18h00, mas, a partir de 29 de outubro, já será possível aceder ao estacionamento gratuitamente, até 30 de novembro.



Sobre a iPark:



A iPark Estacionamientos y Servicios é uma empresa fundada em outubro de 2013, na cidade de Vitoria-Gasteiz, por profissionais com sólida experiência no setor, com o objetivo de gerir parques de estacionamento, tanto interiores como exteriores, e oferecer soluções e serviços de mobilidade.

Em setembro de 2017, com a entrada do fundo americano Elliott Management no seu capital, expandiu o seu âmbito de atuação do País Basco para toda a Espanha (incluindo as Ilhas Baleares e Canárias) e Portugal.