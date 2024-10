Incêndios em 2024. Número de fogos caiu, mas área ardida é a terceira mais alta da década

Também foi em setembro que as chamas consumiram a maior área ardida, 124.739 ha, correspondendo a 92% do total de área ardida do ano , segundo os dados provisórios do ICNF.

O documento destaca que setembro é o mês com maior número de incêndios, com um total de 2.048 incêndios, o que corresponde a 32% dos fogos registados este ano.

"Comparando os valores do ano de 2024 com o histórico dos 10 anos anteriores, assinala-se que se registaram menos 43% de incêndios rurais e mais 65% de área ardida relativamente à média anual", indicam os dados provisórios do ICNF, frisando que "o ano de 2024 apresenta, até ao dia 30 de setembro, o valor mais reduzido em número de incêndios e o terceiro valor mais elevado de área ardida, desde 2014 ".

O mais relatório do ICNF avança que, entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2024, deflagram 6.319 incêndios rurais que resultaram em 135.058 hectares (ha) de área ardida , entre povoamentos (79.111 ha), matos (42.349 ha) e agricultura (13.598 ha). O total de área ardida, este ano é três vezes superior ao do ano passado.

O ICNF dá conta que o maior incêndio do ano deflagrou em 16 de setembro no concelho de Castro Daire (Viseu) e consumiu 18.369 hectares, seguido do fogo no concelho de Vila Nova de Paiva (Viseu), que também começou em 16 de setembro e totalizou 14.327 hectares.

Nos terceiro e quarto lugares dos maiores incêndios estão os dois fogos que se registaram no concelho de Sever do Vouga, com 15.186 hectares de área ardida, estando também em destaque os incêndios em Penalva do Castelo (Viseu), que consumiu 7.071 hectares, em Nelas (Viseu), com 6828 hectares, em Baião (Porto), com 6.503 ha, e Oliveira de Azeméis (Aveiro), com 6.170 ha.

"Da análise por distrito, destacam-se com maior número de incêndios, e por ordem decrescente, os distritos de Porto (1.413), Braga (676) e Viana do Castelo (601). Em qualquer dos casos, os incêndios são maioritariamente de reduzida dimensão", lê-se no relatório.

O ICNF sublinha que o distrito mais afetado em área ardida é Viseu com 49.163 hectares, cerca de 36% da área total ardida, seguido de Aveiro com 28.079 hectares (21% do total) e do Porto com 20.255 hectares (15% do total).

O ICNF indica também que cerca de um terço dos incêndios teve como causa este ano o "incendiarismo - imputáveis" e 26% queimas e queimadas.