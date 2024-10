Homem invade Câmara de Torres Vedras

Um homem armado com um pau invadiu a Câmara Municipal de Torres Vedras nesta segunda-feira. Segundo fonte da autarquia, o incidente fez quatro feridos ligeiros que, depois de assistidos no hospital da região, regressaram aos postos de trabalho.

Segundo a vereadora da Proteção Civil, Marta Rodrigues, a identidade do suspeito, apesar de estar em fuga, é conhecida e a polícia tem o agressor identificado. Ao contrário de primeiras notícias que vieram a público, o homem não estava munido de uma catana, garantiu.

O pau que transportava, segundo disse a vereadora à Renascença, não era um objeto cortante.

Também s direção nacional da PSP confirmou o incidente à Renascença, que aconteceu pelas 13h20. "Um homem, com cerca de 50 anos, ter-se-á introduzido no interior do edifício, supostamente na posse de arma branca, alegadamente com o intuito de pedir satisfações por questões pessoais relacionadas com um familiar."

Na nota, dá-se conta de que quando a PSP se deslocou até à autarquia, "o cidadão já não se encontrava no local", tendo-se efetuado "diligências para averiguar paradeiro do mesmo".

A mesma fonte confirmou o "registo de feridos por eventuais agressões físicas".

