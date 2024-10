Foz Côa. Urgência Básica encerrada por falta de médicos

O Serviço de Urgência Básico (SUB) de Vila Nova de Foz Côa encontra-se encerrado por falta de médicos desde as 08h00 de hoje até às 08h00 de terça-feira, confirmou hoje à Lusa fonte da ULS da Guarda.

"O SUB de Vila Nova de Foz Côa funciona sempre com dois médicos em presença física. Inesperadamente, um dos médicos escalados para o dia de hoje não compareceu ao serviço e, devido à escassez de pessoal médico, não foi possível substituí-lo, indicou o diretor clínico Unidade de Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Nuno Sousa avançou à Lusa que, "nesta altura, o Conselho de Administração está a fazer todos os esforços para que o SUB [de Foz Côa] consiga entrar já em funcionamento durante o período noturno".

"Entretanto, relembramos que os Serviços de Saúde funcionam em rede e naturalmente que ninguém ficará sem assistência", indicou aquele responsável.

A ULS da Guarda disse igualmente que todos os utentes serão encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para Unidades de Saúde de maior proximidade.

O SUB do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa abrange ainda o concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, e Mêda, Figueira de Castelo, no distrito da Guarda.

Desde o dia 22 julho, está é a terceira vez que o SUB de Foz Côa encerra por falta de médicos para completar a escala. A segunda paragem foi registada a 16 de agosto.

O SUB de Vila Nova de Foz Côa está dotada de uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).