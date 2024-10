AVC. INEM encaminhou 3.755 doentes com sintomas no 1.º semestre, mais 108 do que em 2023

O INEM encaminhou 3.755 doentes com sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no primeiro semestre do ano, mas apenas 49% dos casos contactaram o 112 na primeira hora após o início dos sintomas, anunciou esta segunda-feira o instituto.

"Entre janeiro e junho de 2024, o INEM encaminhou 3.755 doentes com suspeita de AVC para os hospitais mais adequados, através da Via Verde do AVC, mais 108 doentes do que em igual período de 2023", sublinhou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em comunicado.

No âmbito do Dia Mundial do AVC, a entidade recordou que "as primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais, pois é esta a janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos".

O INEM explicou que o distrito do Porto foi aquele que registou o maior número de casos, com 792 doentes encaminhados, seguido de Lisboa e Braga, com 732 e 249 casos, respetivamente.

A idade média dos doentes atendidos através da Via Verde do AVC foi de 72,3 anos, sendo que, do total de casos verificados, 51,02% são do sexo feminino e 48,97% do sexo masculino.

"Os números referentes ao primeiro semestre de 2024 indicam ainda que o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi o hospital que mais casos suspeitos de AVC recebeu através da Via Verde do AVC, com 271 registos. Seguem-se o Hospital de São João, no Porto, e o Hospital de Penafiel, com 212 e 182 casos, respetivamente", sustentou.

Segundo o INEM, perante doentes com suspeitas de AVC, o tempo de atuação das equipas do instituto "no local é, em média, de 23,8 minutos, sendo que 24 minutos é o tempo considerado de excelência no âmbito da iniciativa EMS Angels Awards".

"O INEM recorda que em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar, os utentes devem ligar de imediato para o Número Europeu de Emergência - 112", indicou, acrescentando que "os utentes devem transmitir todas as informações solicitadas pelos profissionais do Centro de Orientação de Doentes urgentes (CODU) do INEM" para a realização da triagem. .

O AVC é um défice neurológico súbito, motivado por isquemia (deficiência de irrigação sanguínea) ou hemorragia no cérebro e continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, sendo também a principal causa de sequelas e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.

Com o objetivo de promover o conhecimento sobre a doença, o INEM disponibiliza na sua plataforma "e-learning" (https://aprender.inem.pt/login/index.php), uma formação gratuita dirigida à população em geral e intitulada "Aprender sobre AVC", que aborda a identificação de comportamentos de risco e a promoção de hábitos de vida saudáveis.