Bloco de Esquerda: "Será que o Dr. Ventura percebeu que o país lhe virou as costas?"

No discurso de encerramento da V Conferência Nacional do Bloco de Esquerda, Maria Mortágua afirma que o país virou as costas a André Ventura, este sábado.

A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou a pedir justiça para a família de Odair Moniz e disse que a manifestação deste sábado contra a violência foi “uma aula de cidadania".

No encerramento da V Conferência Nacional do Bloco, Mortágua afirmou que os militantes do Chega não apareceram na manifestação que o partido promoveu, e classificou de “mesquinho e pequenino o discurso do ódio”.

Na sua intervenção, para além da extrema-direita, Mariana Mortágua criticou também os liberais que, por exemplo, “continuam a fornecer armas a Israel” para que “metodicamente os palestinianos continuem a ser exterminados”.

A líder bloquista iniciou a sua intervenção com críticas à política de faz de conta, afirmando que o país vive “a tempestade da desumanização”.

Mariana Mortágua aludiu, ainda, múltiplas vezes ao slogan do partido “uma vida boa”, e garantiu que o Bloco vai continuar a lutar por leis que permitam melhor acesso à habitação, porque “a fidelidade do Bloco é por quem sai à rua pelo direito à habitação”.

Bloco admite coligação com o PS em Lisboa

Em relação às próximas autárquicas, Mariana Mortágua não deixou certezas de ser possível coligações alargadas nas grandes cidades, mas documento apresentado pela direção do BE, e que foi aprovado por maioria, estabelece que o partido procurará alternativas a PS e PSD nas autárquicas, mas mantém a abertura para uma coligação com os socialistas em Lisboa.