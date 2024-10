Balões brancos na despedida a Odair Moniz

“Justiça, justiça”. Durante cerca de trinta segundos, foi este o pedido que ecoou no cemitério da Amadora, onde este domingo foi sepultado o corpo de Odair Moniz, o cabo-verdiano de 43 que anos que foi alvejado por um agente da PSP, na madrugada de segunda-feira, dia 21.

Em pouco menos de um minuto, no entanto, os gritos calaram-se e as mais de 100 pessoas presentes, a maioria das quais familiares e amigos do homem que vivia no Bairro do Zambujal, na Amadora, voltaram a abstrair-se do coletivo. Entre frases de dor, algumas das quais em crioulo, ouviram-se, ainda, dezenas balões brancos a rebentar, um momento que marcou a despedida.

Foi, aliás, num ambiente pacífico que decorreram as cerimónias fúnebres desde o início da tarde, na Igreja da Buraca, concelho da Amadora, onde de realizou uma celebração da palavra. O cortejo, que durou cerca de meia hora, atravessou depois o Bairro do Zambujal e passou junto à PSP de Alfragide, sem registo de desacatos.