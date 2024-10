PSP refere que manifestações em Lisboa foram pacíficas e sem incidentes

A PSP refere que as manifestações deste sábado em Lisboa "decorreram de forma pacífica, em serenidade e com civismo".

Em comunicado, a força policial indica que foi garantida a segurança das duas iniciativas, uma contra a violência das forças de segurança e outra a favor das mesmas, promovida pelo Chega.

"A Polícia promoveu constante visibilidade e mobilidade dos meios policiais destacados para esta operação de segurança, prevenindo e evitando a existência de situações de alteração da ordem pública", lê-se.

A PSP agradece "a todos os cidadãos que integraram estas manifestações, pelo seu elevado comportamento cívico e respeitador das orientações dos polícias de serviço".

"A Polícia reitera que tem por missão garantir a segurança e ordem pública e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e que está empenhada em manter a ordem, paz e tranquilidade públicas, em todo o território nacional, designadamente na Área Metropolitana de Lisboa",diz, ainda, a nota enviada à imprensa.

A manifestação "Justiça para Odair Moniz", que protesta contra a violência policial nos bairros e o protesto organizado pelo Chega de apoio à forças de segurança, arrancaram este sábado em Lisboa, com um ligeiro atraso devido à chuva que caiu na capital.

Para o Porto foi, entretanto, convocada outra manifestação. Vai decorrer no Largo 1.º de Dezembro entre as 18h30 e as 20h00. em protesto contra a violência e o racismo policial e em apoio também a Odair Moniz.

O funeral realiza-se domingo às 14h00.