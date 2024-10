Munícipio do Seixal lança petição online a exigir um hospital no concelho

A Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, lançou uma petição online a exigir a urgente construção de um hospital no concelho, uma reivindicação com mais de duas décadas.

Segundo a autarquia, a iniciativa tem ainda a participação das juntas de freguesia, da comissão de utentes de saúde do concelho do Seixal e da plataforma Juntos pelo Hospital do Seixal e em 24 horas atingiu as 735 assinaturas que se juntam às mais de oito mil angariadas desde julho, mês em que se realizou a caminhada e corrida em defesa da construção do equipamento de saúde.

Além do hospital é também exigida "a melhoria das condições de acesso à saúde através da contratação de mais médicos para as unidades de cuidados de saúde primários, garantindo médico de família para todos os utentes e a requalificação dos centros de saúde existentes, incluindo, no que concerne ao centro de saúde de Fernão Ferro, a sua ampliação, criando melhores condições de acesso e de prestação de cuidados de saúde às populações".

No texto da petição é explicado que em 26 de agosto de 2009, foi celebrado entre o Estado e o Município do Seixal o Acordo Estratégico de Colaboração para lançamento do novo hospital localizado no Seixal, com vista à instalação de uma nova unidade hospitalar pública na área do município.

Em 2018, o município celebrou com o Estado uma Adenda ao Acordo assinado em 2009, assumindo um aumento considerável das suas responsabilidades no projeto, num investimento municipal na ordem dos dois milhões de euros, designadamente na execução de todas as acessibilidades e infraestruturas do novo hospital.

Contudo, passados 15 anos desde a assinatura do acordo, referem os peticionários, "todos os prazos foram ultrapassados" e apesar de já em 2020 ter sido adjudicado o projeto desta obra, em 2024, o projeto de execução ainda aguarda a revisão a que a lei obriga.

"Presume-se como inevitável novo atraso e incumprimento dos prazos anunciados pelo Governo, deixando os mais de 350 mil habitantes dos concelhos do Seixal e de Almada a aguardar que o hospital no Seixal se torne uma realidade, vendo as suas legítimas expectativas sucessivamente defraudadas", lê-se na petição.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, explicou que a petição lançada em julho tinha já assinaturas suficientes para levar o assunto à Assembleia da República, mas a autarquia decidiu agora colocar o texto "online" "para que mais pessoas se possam juntar".

A unidade de saúde hospitalar que serve os mais de 160 mil habitantes do concelho do Seixal é o Garcia de Orta, em Almada.

O Hospital Garcia de Orta iniciou a sua atividade em setembro de 1991, em substituição do antigo Hospital da Misericórdia de Almada/Hospital Distrital de Almada e, segundo informação oficial, serve atualmente uma população estimada em cerca de 350 mil habitantes dos concelhos de Almada e Seixal.