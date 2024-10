Desacatos de Lisboa. Nada justifica "incendiar autocarros e pôr em risco pessoas inocentes"

A vaga de violência desta semana na Grande Lisboa “não deve ser vista de forma demagógica”, alerta na Renascença o presidente da Associação Comercial do Porto.

No seu habitual espaço de comentário aos sábados, no programa ‘Manhã, Manhã’, Nuno Botelho reconhece que o país tem assistido a “um crescimento muito grande da violência e da criminalidade em Portugal e de forma muito rápida”.

Para o empresário e jurista, os episódios desta semana revelam “um mundo de violência e de criminalidade a que nós não estávamos muito habituados. Há que atacar esses problemas antes que esses problemas nos ataquem a nós, sob pena de termos os guetos a crescerem e a transformarem os bairros sociais em zonas onde a polícia tem cada vez mais dificuldade em atuar”.

Questionado sobre a aparente contradição de versões dos acontecimentos, entre o que diz a PSP e o que terão reconhecido, em depoimento, os dois agentes que estiveram envolvidos na morte de Odair Moniz, Nuno Botelho assume que, “por princípio” é favorável à ação da polícia. Mas lembra, no entanto, que “a polícia não está acima do escrutínio e as coisas têm de ser analisadas. Se a polícia falhou, tem de ser penalizada por isso”.

Também por princípio, Botelho considera que “não é normal, nada justifica, como reação seja ao que for, incendiar autocarros e pôr em risco pessoas inocentes que só querem chegar a casa em paz e sossego”.