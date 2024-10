Centro Cultural de Paredes inaugurado este sábado

O CCP – Centro Cultural de Paredes, um investimento do Município de Paredes de cerca de 8,5 milhões de euros, com apoio do NORTE 2020, é inaugurado este sábado, pela Secretária de Estado da Cultura, Maria de Lurdes Craveiro, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida. À cerimónia de inauguração segue-se o concerto da Orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian, sob a batuta do maestro Lorenzo Viotti, com o solista (clarinete) Carlos Ferreira e o concertino, Vadim Tsibulevsky.

O CCP, projetado em 2020 pelo gabinete de arquitetura Spaceworkers, inicialmente orçado em 6,5 milhões de euros, é um novo equipamento municipal ao serviço da cultura de Paredes e da região. De acordo com a autarquia, o novo CCP - Centro Cultural de Paredes, construído sobre a antiga Adega Cooperativa de Paredes, é uma expressão da fusão entre o passado industrial e a atualidade. Com um design que homenageia a arquitetura industrial do edifício anterior, o centro cultural exibe uma aparência contemporânea que respeita e reinterpreta a herança local. O CCP é composto por três espaços diferentes: o Grande Auditório que tem uma plateia inclinada com capacidade para 512 pessoas sentadas, o Pequeno Auditório para 450 pessoas em pé e a Paredes Arena para 2500 pessoas em pé. O CCP terá ainda, em breve, outros espaços de apoio, como um café-concerto e um restaurante. Numa nota enviada à Renascença, o Presidente da Câmara de Paredes diz que "o Centro Cultural é um equipamento cultural e turístico ao serviço de todos e da região. Uma nova casa de cultura e para a cultura aberta a todos". "Este equipamento municipal destina-se a usufruir antes e depois dos espetáculos", sublinha Alexandre Almeida.