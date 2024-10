Vida Justa altera destino da manifestação para evitar contramanifestação do Chega

A manifestação do Vida Justa, que irá começar no Marquês de Pombal, pelas 15h00, e estava inicialmente prevista terminar na Assembleia da República, foi anunciada na quinta-feira pelo movimento, para reclamar justiça pela morte de Odair Moniz, o homem de 43 anos baleado pela polícia após uma perseguição policial na Amadora.

O movimento Vida Justa alterou o local de destino da manifestação de sábado a pedir justiça para Odair Moniz , para a Praça dos Restauradores, em Lisboa, lamentando que as autoridades autorizem o Chega a terminar a sua contramanifestação no local previsto para o protesto do movimento.

Em causa estão declarações do líder parlamentar do(...)

"Estamos cientes que o Chega, que defende que Portugal estaria melhor se os polícias matassem mais pessoas, está interessado em criar incidentes, mas a manifestação dos bairros é pacífica e responsável, mesmo quando as autoridades não o estejam a ser", acrescenta o movimento.

Na quinta-feira, poucas horas depois do anúncio da iniciativa do Vida Justa, o presidente do Chega, André Ventura, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, disse que o partido tinha convocado para sábado uma manifestação "em defesa da polícia".

Segundo André Ventura, a manifestação irá arrancar, pelas 15:00, da Praça do Município para a Assembleia da República.

Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.