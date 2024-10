Vem aí frio e a neve pode chegar à Serra da Estrela

As previsões da meteorologia apontam para uma descida acentuada de temperatura, em especial da máxima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta sexta-feira prevê-se céu muito nublado e aguaceiros fracos, em especial até ao final da tarde, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado predominando de noroeste, soprando por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas.

As temperaturas máximas irão oscilar entre os 20ºC, em Setúbal, e os 12ºC, na Guarda, e as mínimas entre os 13ºC, em Faro, e os 3ºC, na Guarda.

Para sábado estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, em especial até final da tarde, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã.

Devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, os distritos de Leiria e lisboa vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00.

No domingo, o céu deve apresentar-se com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado durante a manhã na região Sul e a partir do final da tarde.

O IPMA aponta ainda para aguaceiros fracos e dispersos, mais prováveis no extremo Norte, e pequena subida de temperatura, em especial da máxima e nas regiões Norte e Centro.