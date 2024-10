Obesidade. Tratamentos não são comparticipados e podem chegar aos 150 euros por mês

Pelos casos a que assiste regularmente ao balcão da farmácia, Marco Cunha, farmacêutico na Farmácia Serra do Pilar, percebe que, muitas vezes, as pessoas "têm problemas de excesso de peso e não é por uma questão de escolha".

Dessa forma, o volume de vendas é muito elevado e, no caso do Ozempic, há pessoas em lista de espera. Por uma questão de ética, os técnicos de farmácia não conseguem controlar essa questão.

Natália Esteves, também farmacêutica, diz começar a notar nas pessoas uma maior consciencialização pela procura de aconselhamento nutricional antes de tomar qualquer produto para emagrecer. No entanto, continua a haver "muita gente que, antes de ir ao médico, já recorre à farmácia para procurar alguns medicamentos de venda livre que atuam no metabolismo".

O problema é que essa medicação não é comparticipada e as caixas podem chegar aos 150 euros. "Não é acessível a todas as pessoas", afirma o técnico da farmácia.

A diretora técnica da farmácia, Graça Camarinha, diz que essa é apenas "uma muleta" no combate à obesidade e que os efeitos, caso existam, só são visiveis a longo prazo.



Contas feitas, aquilo que as pessoas gastam durante meses - pequenas compras regulares de 20 ou 30 euros - acaba por ser o mesmo que gastariam numa única caixa de um medicamento prescrito, como o Saxenda ou o Xenical. "Aquilo custa à volta de 100 euros. É dinheiro, mas é eficiente", garante Graça Camarinha.

Ainda assim, a diretora técnica deixa um alerta: "corrigir a obesidade com medicamentos? Só quando não há outra hipótese".



A razão pela qual se justifica esta procura por alternativas suplementares é que os medicamentos "sujeitos a receita médica são caros". "Não sendo comparticipados, fica dispendioso para a população", afirma Natália.





"Dois terços da nossa população ou é obeso ou tem excesso de peso"

Na perspetiva do presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Gustavo Tato Borges, a obesidade deve ser considerado um problema de saúde pública a partir do momento em que o número de casos é consideravelmente alto. "Dois terços da nossa população ou é obeso ou tem excesso de peso", revela.

O médico defende que comparticipar os medicamentos não será a solução mais indicada, mas não afasta a tese de que este pode ser um caminho para ajudar a combater a obesidade.

O primeiro passo para prevenir esta doença, na sua opinião, devia partir do Estado. Entre algumas formas de combater esta problemática, Tato Borges descata a promoção de uma "literacia" nutricional, de forma a todos perceberem "as vertentes que a obesidade tem", bem como a necessidade de um "trabalho alargado" entre os setores da alimentação e da saúde.

"No final de 2023, houve até um modelo de gestão do Programa Nacional Luta contra a Obesidade [...] que é o caminho de alargar este combate a todos os seus pormenores e não nos focarmos apenas no tratamento da obesidade", afirma.



Contudo, considera que a questão da obesidade não tem a importância que merecia entre os tópicos da saúde. Exemplo disso é o documento do Orçamento de Estado para 2025, onde a "palavra obesidade aparece apenas duas vezes".

Defende que devia haver por parte dos nossos governantes "uma valorização" de todos os fatores de risco, fatores esses "que são evitáveis".