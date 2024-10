Ministério Público investiga André Ventura e Pedro Pinto por incitamento ao ódio

O Ministério Público (MP) abriu uma investigação André Ventura e Pedro Pinto, do partido Chega, por incitamento ao ódio e à violência, avançou esta sexta-feira a CNN Portugal.

Também foi aberto um inquérito ao assessor do Chega, Ricardo Reis.

Em causa estão declarações na sequência da morte de Odair Moniz por um agente da PSP, na Cova da Moura, e dos tumultos na Grande Lisboa.

A notícia é avançada depois de um grupo de cidadãos, entre os quais a ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem, apresentar uma queixa-crime contra o presidente do Chega, André Ventura, e o líder parlamentar, Pedro Pinto.

Em causa estão declarações do líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, sobre os tumultos dos últimos dias relacionados com a morte de Odair Moniz, baleado pela polícia na Amadora, afirmando que se as forças de segurança "disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem".

Também o presidente do Chega disse sobre o agente da PSP que baleou Odair Moniz: "Nós não devíamos constituir este homem arguido; nós devíamos agradecer a este policia o trabalho que fez. Nós devíamos condecorá-lo e não constitui-lo arguido, ameaçar com processos ou ameaçar prende-lo".



O assessor do Chega, Ricardo Reis, declarou nas redes sociais que a morte de Odair Moniz era "menos um eleitor do Bloco".

