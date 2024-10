Lisboa. Autocarro apedrejado no Bairro da Boavista

Um autocarro da Carris foi apedrejado no Bairro da Boavista, na freguesia de Benfica, na última noite, mas apenas sofreu danos materiais, avançou à Lusa fonte oficial da PSP, que reforçou o dispositivo policial em Lisboa e na área metropolitana.

Um grupo de pessoas atiraram "pedras contra um autocarro que passou, provocando alguns danos", disse à Lusa o porta-voz da PSP, subintendente Sérgio Soares, junto ao Bairro da Boavista, concelho de Lisboa, separado do Bairro do Zambujal, no município da Amadora, pela CRIL -- Circular Regional Interna de Lisboa (IC17).

Do incidente não resultaram feridos, referiu a mesma fonte, acrescentando que na Amadora foi montado um reforço operacional no bairro do Zambujal, onde desde segunda-feira têm ocorrido atos de vandalismo em retaliação pela morte de um morador do bairro, no vizinho Cova da Moura, baleado por um agente da PSP.

Além do Bairro da Cova da Moura, a PSP reforçou o patrulhamento nos bairros de Santa Filomena e Casal da Mira, onde na quarta-feira arderam vários caixotes do lixo, e no centro de Lisboa também foi mobilizado "um dispositivo mais musculado", com o Corpo de Intervenção, para o Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores e Rossio, devido a possíveis desordens.

No posto de combustível da Repsol da Segunda Circular, no sentido de Pina Manique, a Lusa constatou que a PSP montou um forte dispositivo da Divisão de Trânsito, apoiado pela esquadra da 3.ª Divisão e elementos de Investigação Criminal (Benfica).

Um grupo de cerca de meia dúzia de "motards" tentou fugir da bomba de combustível, saltando pelo passeio para a Rua Dr. João Couto, e três foram barrados pelos agentes, enquanto os restantes conseguiram escapar, tendo sido apreendidas várias motos.

"Temos um reforço de policiamento na Área Metropolitana de Lisboa (AML), nos vários concelhos, desde Lisboa, Oeiras, Cascais Odivelas, Sintra, Amadora e Loures, e na margem sul, em Almada, Barreiro, Seixal e Setúbal", explicou o porta-voz da PSP.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), registaram-se incêndios em ecopontos e contentores de resíduos em Odivelas, Sintra (União das Freguesias de Sintra e Algueirão-Mem Martins) e em Torres Vedras (São Pedro e Santiago, S. Maria e S. Miguel e Matacães).

Pelo menos nove ecopontos/contentores de lixo foram incendiados nos concelhos de Setúbal, Almada e Seixal, informou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, foram detetados vários ecopontos a arder no Laranjeiro, em Almada, na Amora, no Seixal, e nas zonas de São Sebastião e da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, no concelho de Setúbal.