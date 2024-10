Hospital de Gaia inaugura edifício de internamento psiquiátrico

A Unidade Local de Saúde Gaia e Espinho (ULSGE) abre esta sexta-feira um novo edifício de internamento psiquiátrico. Esta é uma obra orçada em 2,5 milhões de euros com capacidade para 38 utentes.

Com uma área total de 1750 metros quadrados, este novo edifício está situado no Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Em comunicado, a ULSGE aponta que "o novo internamento foi construído de forma a proporcionar um modelo de intervenção mais humanizado, no âmbito da saúde mental, com total foco na recuperação e melhoria dos doentes internados".

O projeto foi comparticipado a 100% com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na área da Saúde Mental.

"Conseguimos oferecer uma melhor resposta aos doentes complexos, numa vertente integrativa e multidisciplinar num ambiente humanizado, seguro e promotor da autonomia e qualidade de vida", indica a diretora do Serviço de Psiquiatria da ULSGE, Georgina Lapa. Citada na nota de impressa, destaca também que esta estrutura "está preparada para a interação com as famílias".

Já o presidente do conselho de administração da ULSGE, Rui Guimarães, considerou "absolutamente necessário" apostar na melhoria dos cuidados prestados ao nível da saúde mental.

"A saúde mental é agora, felizmente, algo mais visível e menos estigmatizado", referiu.

O presidente da ULSGE ressalva que esta unidade servirá não só os casos mais graves, que necessitam de uma intervenção em regime de internamento, mas também os casos que podem ser acompanhados ou em ambulatório, ou em proximidade na comunidade.

"[Esta unidade] também possibilita uma melhor gestão do tipo de intervenção a realizar, em função da maior ou menor gravidade dos casos, ou seja, aplicar terapêuticas em proximidade, onde muitas vezes a melhor solução não passa pelo internamento", completou.

O espaço está preparado para atividades terapêuticas e de vida diária, com uma cozinha aberta, cinema e jardim terapêutico. Há ainda uma área de leitura, área segura para fumadores, área de gabinetes para intervenção individual e espaços comuns espaçosos para a intervenção psicoterapêutica em grupo.

A sessão de abertura está agendada para a 12h00 desta sexta-feira com os presidentes das autarquias de Gaia (distrito do Porto) e de Espinho (distrito de Aveiro), bem como do Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental, Miguel Xavier.