Funeral de Odair Moniz realiza-se no domingo

O funeral de Odair Moniz, o homem morto pela PSP na Cova da Moura, realiza-se no domingo, 27 de outubro.



A informação foi avançada à Renascença pelo gabinete de comunicação do Patriarcado de Lisboa.

O corpo de Odair Moniz vai estar em câmara ardente no sábado, na Igreja da Buraca.

O funeral tem lugar no domingo. A celebração está marcada para as 14h00 e saída do cortejo fúnebre acontece pelas 14h30.