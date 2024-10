"É absolutamente falso." Rangel nega insultos a militares em Figo Maduro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu que as notícias de que terá dirigido ofensas a militares no aeroporto de Figo Maduro são “absolutamente falsas” e que o incidente “ficou resolvido na altura”.

“Estabeleceu-se a ideia de que teria havido uma exigência de ir para um lugar não seguro, o que é absolutamente falso, isso não aconteceu”, indicou Rangel esta sexta-feira aos jornalistas, à saída de uma conferência sobre a União Europeia organizada pela Universidade de Coimbra.

O governante esclareceu ainda que os “insultos, impropérios e ofensas” de que é acusado de dirigir a chefias durante “não aconteceram, de todo” e que são “factos falsos”.

Na última semana, publicações como o Correio da Manhã e CNN avançaram que Paulo Rangel terá insultado dois militares, gritado com o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e recusado cumprimentar um comandante, durante a aterragem de um avião de repatriamento dos portugueses no Líbano, a 4 de outubro.