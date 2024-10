Desacatos em Lisboa. Mais de 120 ocorrências e 40 suspeitos detidos ou identificados após morte de Odair Moniz

A PSP registou 123 ocorrências, deteve 21 cidadãos e identificou 19 desde segunda-feira, no âmbito dos desacatos que se seguiram à morte de um homem por um polícia na Cova da Moura, na Amadora, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Num balanço sobre os incidentes que se seguiram à morte de Odair Moniz, a PSP indicou ainda que foram feridas sete pessoas, entre as quais dois polícias que foram apedrejados e cinco cidadãos esfaqueados ou queimados, entre os quais um motorista da Carris Metropolitana, que, segundo a empresa de transportes, ficou em estado grave, embora já fora de perigo de vida.

Foram detidos 21 suspeitos e identificadas 19 pessoas.

De acordo com a PSP, as "várias ocorrências de desordem e de incêndio em mobiliário urbano (maioritariamente em caixotes do lixo)" ocorreram essencialmente na Área Metropolitana de Lisboa, nos concelhos de Almada, Barreiro, Seixal e Setúbal, no distrito de Setúbal, e Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras e Sintra, no distrito de Lisboa.

Em Leiria foi registado um incêndio num ecoponto.