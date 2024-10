Barómetro ACEGE. Três em cada quatro empresários quer reformulação da disciplina de Cidadania

Três em cada quatro associados da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) consideram que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento deve ser reformulada, em linha com a intenção do Governo e com o que Luís Montenegro transmitiu no final do Congresso do PSD do último fim de semana.

No barómetro realizado mensalmente, cerca de 17% defende a extinção da disciplina, enquanto 5,5% defende que esta não é uma prioridade e 77,3% defende que a mesma deve ser reformulada.

Ao mesmo tempo, quase 80% dos associados concordam com a proposta de alteração do IRC em 2025, de descida de um ponto percentual, passando para os 16% em relação aos atuais 17%.

Em relação ao estado do país, mais de metade (58%) dizem-se “moderadamente otimistas”, enquanto cerca de 18% estão moderadamente pessimistas e 6,1% “francamente pessimistas”.

A maioria dos associados da ACEGE também se mostra otimista quanto ao crescimento da economia: 48,5% considera que o PIB vai subir 2,1% como o previsto.

No panorama internacional, as eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos podem ser muito importantes para os portugueses, com 85% dos associados a considerarem que o resultado eleitoral nos EUA pode afetar Portugal.

Já quanto à integração do Banco de Fomento na Caixa Geral de Depósitos, as respostas são divididas: 37,4% consideram que “não”, enquanto 33,1% defendem a posição.

Para o barómetro foram inquiridos 1.094 associados da ACEGE, nos dias 22 a 24 de Outubro, dos quais responderam 163.