Segurança reforçada em Santo António dos Cavaleiros

"Muito fazem com poucos recursos", frisou, acrescentando que tem estado em contacto permanente com o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e com a PSP.

"Esta tarde falei com o comandante da esquadra [da PSP] que disse que havia um reforço da monitorização e de meios no território", disse Jorge Silva.

Afirmando que "repudia a ação contra o motorista", a quem desejou uma "rápida recuperação", o autarca adiantou que há em Santa António dos Cavaleiros um sentimento de revolta pelo que aconteceu, pela questão, não só do bem material, mas o atentar contra a vida humana".

Ao fim do dia, a normalidade na freguesia já tinha sido reposta, descrevendo Jorge Silva que se trata de uma zona de "convivência normal, residencial e de comércio".

Os distúrbios ocorridos esta semana em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa foram desencadeados pela morte de Odair Moniz, morador da Amadora, no distrito de Lisboa, baleado por um agente policial.

Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Os desacatos desencadeados pela sua morte tiveram início no Zambujal, na noite de segunda-feira, e estenderam-se, desde terça-feira, a outros bairros da Área Metropolitana de Lisboa.

No total, mais de uma dezena de pessoas foram detidas. Além do motorista de autocarro que sofreu queimaduras graves, alguns cidadãos ficaram feridos sem gravidade e dois polícias receberam tratamento hospitalar.

Segundo a PSP, Odair Moniz pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e "entrou em despiste" na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria a isenta" para apurar "todas as responsabilidades", considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias.

A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito urgente e também a PSP anunciou um inquérito interno, enquanto o agente que baleou o homem foi constituído arguido.