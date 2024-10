Partidos criticam declarações do líder parlamentar do Chega sobre tumultos em Lisboa

Vários partidos criticaram esta quinta-feira as declarações do líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, sobre os tumultos dos últimos dias, e propuseram que o assunto seja debatido em conferência de líderes.

Na quarta-feira, num debate com o líder parlamentar do BE na RTP3, Pedro Pinto afirmou que se as forças de segurança "disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem".

O assunto foi levantado no arranque da sessão plenária pelo deputado do PS Pedro Delgado Alves, que fez questão de condenar estas palavras.

"São declarações gravemente atentatórias do estado de direito, dos direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente graves no momento que o país atravessa", defendeu o vice-presidente da bancada do PS, anunciando que vai solicitar que estas declarações sejam avaliadas em conferência de líderes.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, lembrou que este "não foi um assunto discutido" no parlamento, mas sim num programa televisivo.

"Se nós começamos a vir trazer para esta casa aquilo que se passa nos debates e nos programas televisivos, tínhamos muita coisa para trazer", afirmou, acusando o PS de "má-fé" e de ter sido "invadido pela extrema-esquerda".

O deputado do Chega disse ter feito "uma simples suposição e com algum tipo de ironia" e defendeu que "a censura acabou", acusando os restantes partidos de serem "antidemocráticos".

De seguida, vários partidos pediram a palavra, a começar pelo líder parlamentar do BE, que apelou a que o assunto seja "objeto de reflexão em sede própria, na Conferência de Líderes, e não no começo dos trabalhos".

António Filipe, do PCP, defendeu que "a atividade de um deputado não se pode restringir de maneira nenhuma àquilo que diz em plenário, mas também àquilo que é a sua intervenção pública".

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, considerou que aquilo que acontece na vida real deve ser debatido no parlamento, visto "que representa precisamente aquilo que acontece no país".