Metro de Lisboa. Linha Azul interrompida devido a avaria na sinalização

A circulação da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações da Reboleira e Colégio Militar, desde as 08h45 desta quinta-feira.

Segundo divulgou o Metropolitano de Lisboa na rede social X, pelas 08h45 não era possivel prever a duração da interrupção, admitindo que "poderá ser prolongada".

"O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possivel", acrescenta a publicação.

A Linha Azul (Santa Apolónia - Reboleira) é uma das quatro do Metropolitano de Lisboa. As outras são a Linha Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto), a Verde (Telheiras - Cais do Sodré) e a Amarela (Rato - Odivelas).