Mais de dois mil candidatos para 570 vagas em concurso para oficiais de justiça

O concurso para admissão de 570 novos oficiais de justiça teve o triplo dos candidatos às vagas disponíveis, com 2.029 candidatos, dos quais 1.647 admitidos, segundo dados do Ministério da Justiça (MJ) divulgados esta quarta-feira.

"Do total de 2.029 candidatos, foram validadas e admitidas 1.647 candidaturas e excluídas 382, conforme decisão do Júri do concurso, em reunião realizada esta manhã", adiantou o MJ em comunicado.

De acordo com os dados divulgados de caracterização dos candidatos, 80% são mulheres e 43% têm menos de 30 anos. Quase metade dos candidatos (47%) tem entre os 30 e os 49 anos e os restantes 50 ou mais.

Quase metade dos candidatos admitidos é da região norte (47%) e a região sul, onde se inclui Lisboa, uma das áreas mais afetadas por falta destes profissionais, tem 34% candidatos admitidos.

"Com 99 candidaturas, a cidade de Lisboa é a mais representada. Seguem-se as cidades de Braga, com 88 candidatos e a do Porto, com 60 candidatos admitidos", refere o MJ, que acrescenta que 76% dos candidatos é licenciado em Direito.

Segundo a nota, a lista de candidatos admitidos será publicada nos próximos dias em Diário da República, estando prevista para 6 de novembro a realização da prova de conhecimentos.

O MJ acrescenta que prossegue o processo de revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, que envolve a área da Justiça e da Administração Pública, e que deve ficar concluído até ao fim do ano.

"A expectativa é a de que o novo Estatuto entre em vigor em 2025, em data a definir, atendendo aos procedimentos legalmente previstos", conclui o MJ.

Sindicato contesta regras do concurso

O Sindicato dos Oficiais de Justiça opõe-se às regras do concurso e continua a defender formas de criar uma carreira mais atrativa.

“Houve três vezes mais candidatos, mas estes candidatos são pessoas que estão a concorrer para a administração publica, ingressando pela porta dos tribunais. Porque as provas que são exigidas a estes candidatos são muita mais facilitadas do que todo o resto da administração pública. Estes candidatos prestam provas na sua própria residência e, frente a um computador. Quem fiscaliza estas pessoas? O que realmente se pretende é dizer que ingressaram pessoas nos tribunais, mas na prática não ingressam porque estas pessoas vão para outros ministérios”, diz à Renascença o sindicalista Carlos Almeida.

O Sindicato reclama ainda uma “revisão urgente” do Estatuto dos Funcionários Judiciais e “melhorias” na tabela salarial.

[notícia atualizada - com a reação do Sindicato dos Oficiais de Justiça]