Homem morre vítima de atropelamento na EN 207 em Lousada

Um homem morreu hoje vítima de atropelamento na Estrada Nacional 207 (EN 207), na localidade de Covas, concelho de Lousada, distrito do Porto, disse à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

A vítima, que circulava a pé, foi atropelada por uma "viatura ligeira de mercadorias", acrescentou o Comando Nacional da GNR, e teria "cerca de 40 anos".

O alerta para o acidente foi dado às 19:47 e no local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, os Bombeiros Voluntários de Lousada e a GNR.